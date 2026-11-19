Galatasaray transferleri için tek tek itiraflar. "Wanda Nara'ya hediyeler gönderildi"
19.11.2026 08:53
Ayhan Akman, Galatasaray'da futbolculuk döneminin ardından futbol direktörü yardımcılığı da yaptı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu ve idarecisi Ayhan Akman, çarpıcı itiraflarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u konuk edecek olan Galatasaray'ın geçmiş ve güncel transferleri için dikkat çeken açıklamalar yapıldı.
Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu ve idarecisi Ayhan Akman; transferlerde oynadığı rolü, Mauro Icardi'nin ikna sürecini ve Aleksey Batrakov için yapılan planlamayı anlattı.
İşte Akman'ın Desidero Sport YouTube kanalındaki sözleri:
"BEN DE ONLARDAN BİRİYDİM"
"Galatasaray'da scouting, tüm ligleri takip ederek oyuncu havuzu oluşturuyor. 10-15 kişilik bir ekip değerlendiriyor. Galatasaray'ın yurtdışında scoutları da var. Yerinden izliyorlar. Hocanın önüne her bölge için 10-15 kişilik futbolcu listesi gelir. Hoca da inceler. Bence olması gereken çalışma şekli bu. Bu her zaman uygulanmıyor. Menajerler de oyuncu öneriyor. Onlar da değerlendiriliyor. Bunlar da havuza eklendiğinde burdaki teknik kafa bunları seyrediyor. Ben onlardan bir tanesiydim. Günün sonunda finalde hoca karar veriyor."
Ayhan Akman, 2023 yılında Galatasaray Spor Kulübü üyesi olmuştu.
"WANDA'YA HEDİYELER GÖNDERİLDİ"
"Erden Timur, Icardi transferini çok gizli yürüttü, scout ekibinden bir arkadaş geldi, ‘hocam sanki Wanda Nara'yı gördüm’ dedi. Tanınmasın diye gizemli giydirmişler onu. Wanda'ya bir sürü hediyeler, odasına gönderiyor falan, ikna etmeye çalışıyor. Erden Bey çağırmış, uğraşmış. Maaş yükünün çoğunu da PSG karşıladı o dönem."
Mauro Icardi, Galatasaray'a transfer sürecinde Wanda Nara ile evliydi.
"GALATASARAY İNŞALLAH TEKRAR NASİP OLUR"
"Galatasaray'ı evim, namusum gibi görüyorum. Yeniden çalışmak isterim tabii ki. 11 sene oynadığım, kaptanlık yaptığım, 6-7 yıl da yardımcı antrenör ve idareci olarak görev aldığım kulübümde bundan sonra da çalışmak isterim tabii. Orası benim için çok özel. Son 3-4 yılımızda da transferler tuttu - tutmadı ama günün sonunda ciddi bir başarı da var. Benim de burada az da emeğim olduysa ne mutlu bana. Bundan sonra da inşallah tekrar nasip olur."
"BATRAKOV'U MERTENS SONRASINA HAZIRLIYORDUK"
"Batrakov'u ilk kez 3 sezon önce gündemimize aldık. Emre Utkucan'ın evinde oyuncuyu ilk kez orda İbrahim Hatipoğlu'na seyrettirdik. Oyuncu 18 yaşındaydı. Kislyak da o dönem hvuzumuza eklendi. Birkaç yıl sonra tekrar ihtiyaç olduğunda hocanın önüne gidiyor, hoca seyrediyor ve transfer böyle gerçekleşiyor. Dries Mertens vardı o dönem, onun sonrasına hazırlanıyorduk."
Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov, gösterdiği performansla dikkat çekiyor.