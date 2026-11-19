"GALATASARAY İNŞALLAH TEKRAR NASİP OLUR"

"Galatasaray'ı evim, namusum gibi görüyorum. Yeniden çalışmak isterim tabii ki. 11 sene oynadığım, kaptanlık yaptığım, 6-7 yıl da yardımcı antrenör ve idareci olarak görev aldığım kulübümde bundan sonra da çalışmak isterim tabii. Orası benim için çok özel. Son 3-4 yılımızda da transferler tuttu - tutmadı ama günün sonunda ciddi bir başarı da var. Benim de burada az da emeğim olduysa ne mutlu bana. Bundan sonra da inşallah tekrar nasip olur."

"BATRAKOV'U MERTENS SONRASINA HAZIRLIYORDUK"

"Batrakov'u ilk kez 3 sezon önce gündemimize aldık. Emre Utkucan'ın evinde oyuncuyu ilk kez orda İbrahim Hatipoğlu'na seyrettirdik. Oyuncu 18 yaşındaydı. Kislyak da o dönem hvuzumuza eklendi. Birkaç yıl sonra tekrar ihtiyaç olduğunda hocanın önüne gidiyor, hoca seyrediyor ve transfer böyle gerçekleşiyor. Dries Mertens vardı o dönem, onun sonrasına hazırlanıyorduk."