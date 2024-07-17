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Galatasaray-Trencin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avusturya'da kamp yapan Galatasaray, hazırlık maçında Trencin ile karşılaşacak. İlk hazırlık maçında LASK'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, ikinci maçında ise Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenilmişti. Peki, Galatasaray-Trencin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Trencin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 18 Temmuz Perşembe günü, Slovakya 1. Ligi ekiplerinden Trencin ile karşılaşacak. Futbolseverler de bu maça dair ayrıntılara odaklandı. İşte, Galatasaray-Trencin maçı hakkında bilgiler...

Galatasaray-Trencin maçı, 18 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

Linz kenti yakınlarındaki Geinberg kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı takım, üçüncü hazırlık maçını Trencin ile yapacak. Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

Karşılaşma, Spor Smart ve D- Smart Go ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray, Trencin müsabakasıyla Avusturya kampının ilk etabını tamamlayarak Türkiye'ye dönecek. Sarı-kırmızılılar, ikinci etap için 22 Temmuz'da yine bu ülkeye gelecek.

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