Galatasaray-Trencin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 18 Temmuz Perşembe günü, Slovakya 1. Ligi ekiplerinden Trencin ile karşılaşacak. Futbolseverler de bu maça dair ayrıntılara odaklandı. İşte, Galatasaray-Trencin maçı hakkında bilgiler...



Galatasaray-Trencin maçı, 18 Temmuz Perşembe günü yapılacak.



Linz kenti yakınlarındaki Geinberg kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı takım, üçüncü hazırlık maçını Trencin ile yapacak. Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.



Karşılaşma, Spor Smart ve D- Smart Go ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



Galatasaray, Trencin müsabakasıyla Avusturya kampının ilk etabını tamamlayarak Türkiye'ye dönecek. Sarı-kırmızılılar, ikinci etap için 22 Temmuz'da yine bu ülkeye gelecek.