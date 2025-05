Galatasaray tribünlerinden Mourinho'ya gönderme

Galatasaray'ın Süper Lig'in 36'ncı haftasında bugün konuk edeceği Kayserispor'dan 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyeceği mücadeleye sarı kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.



RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşma öncesi yüzlerce taraftar stada giriş yapmaya başladı.

"DÜNYANIN EN PAHALI İNFLUENCER'I"



Stadyuma asılan bir pankart dikkat çekti. Sezon boyunca birçok kez Galatasaray'a gönderme yapan Jose Mourinho için tribünde pankart açıldı.



Mourinho'nun fotoğrafının yer aldığı pankartta "Dünyanın en pahalı influencer'ı (Most expensive influencer in the world)" cümlesine yer verildi.