Galatasaray tur atladı, ülke puanı yükseldi
26.02.2026 08:27
Barış Alper ve Icardi'nin gol sevinci
Galatasaray'ın Juventus'u Şampiyonlar Ligi play-off turunda elemesinin ardından ülke puanı güncellendi. İşte ayrıntılar ve UEFA sıralaması...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabının rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için tur atladı.
Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası Juventus'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Uzatmalara giden karşılaşmada sarı-kırmızılılar Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle skoru 3-2'ye getirdi.
Galatasaray, Devler Ligi'nin son 16 turunda İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.
Bu sonucun ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
UEFA ÜLKE PUANI
İngiltere - 112.741
İtalya - 97.803
İspanya - 91.984
Almanya - 88.545
Fransa - 79.712
Portekiz - 69.266
Hollanda - 66.595
Belçika - 61.450
TÜRKİYE - 50.715
Çekya - 47.625
Yunanistan - 46.712
Polonya - 45.125
Galatasaray maç sonu turu taraftarıyla kutladı