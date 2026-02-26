Galatasaray tur atladı, ülke puanı yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabının rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için tur atladı.



Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası Juventus'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Uzatmalara giden karşılaşmada sarı-kırmızılılar Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle skoru 3-2'ye getirdi.



Galatasaray, Devler Ligi'nin son 16 turunda İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.

Bu sonucun ardından UEFA ülke puanı güncellendi.



UEFA ÜLKE PUANI

İngiltere - 112.741



İtalya - 97.803



İspanya - 91.984



Almanya - 88.545



Fransa - 79.712



Portekiz - 69.266



Hollanda - 66.595



Belçika - 61.450



TÜRKİYE - 50.715



Çekya - 47.625



Yunanistan - 46.712



Polonya - 45.125