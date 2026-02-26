Galatasaray tur atladı, ülke puanı yükseldi

Ramazan imsakiyesi banner
26.02.2026 08:27

Anadolu Ajansı

Barış Alper ve Icardi'nin gol sevinci

NTV - Haber Merkezi

Galatasaray'ın Juventus'u Şampiyonlar Ligi play-off turunda elemesinin ardından ülke puanı güncellendi. İşte ayrıntılar ve UEFA sıralaması...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabının rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için tur atladı.

Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası Juventus'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Uzatmalara giden karşılaşmada sarı-kırmızılılar Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle skoru 3-2'ye getirdi.


Galatasaray, Devler Ligi'nin son 16 turunda İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.

 

Bu sonucun ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

UEFA ÜLKE PUANI

 

İngiltere - 112.741
 

İtalya - 97.803
 

İspanya - 91.984
 

Almanya - 88.545
 

Fransa - 79.712
 

Portekiz - 69.266
 

Hollanda - 66.595
 

Belçika - 61.450
 

TÜRKİYE - 50.715
 

Çekya - 47.625
 

Yunanistan - 46.712
 

Polonya - 45.125

Galatasaray maç sonu turu taraftarıyla kutladı