Galatasaray tur için kader maçında: Muhtemel 11

Galatasaray tur için kader maçına çıkıyor.



Sarı-kırmızılılar, A Grubu'ndaki son sınavında Kopenhag'a saat 23'te konuk olacak.



Adını son 16 turuna yazdırmak için kazanmak zorunda olan Okan Buruk'un ekibi,, 23 yıl önce UEFA Kupası'nı kaldırdığı Parken Stadı'nda sahaya çıkacak.



Galatasaray'da tedavileri tamamlanan Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech, Danimarka kafilesinde yer aldı.

GRUPTA SON DURUM



Bayern Münih'in liderliği garantilediği A Grubu'nda, son haftaya üç takım da ikincilik umuduyla giriyor.



13 puanlı Alman devinin ardında 5'er puanlı Kopenhag ve Galatasaray var. Manchester United ise 4 puanla son sırada.

TUR İÇİN SENARYOLAR



Sarı-kırmızılılar bu gece kazanırsa son 16 biletini alacak.

Beraberlik halindeyse averajla önde olan Kopenhag, grubu Galatasaray'ın üstünde bitirecek.



Bu senaryoda 4 puanlı United sahasında Bayern Münih'i yenerse,, ikinci sırayı alacak ve sarı-kırmızılılar Avrupa defterini kapatacak.



United'ın kazanamadığı her olasılıkta, Galatasaray yoluna Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'nde devam edecek.



A Grubu'ndaki düğümü çözecek gecede, Kopenhag-Galatasaray maçını İtalyan hakem Danile Orsato yönetecek.



MUHTEMEL 11

Okan Buruk'un takımını sahaya Muslera; Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino; Kaan, Torreira; Tete, Kerem, Zaha ve Icardi 11'iyle sahaya sürmesi bekleniyor.