Galatasaray, tur için Sparta Prag karşısında (Canlı anlatım)

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, 3-2'nin rövanşında Sparta Prag'a konuk oluyor.
Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapıyor.
Galatasaray, rakibi karşısında kazanması veya berabere kalması durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselecek.
Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan ve Sergio Oliveira ceza sınırında bulunuyor.
GALATASARAY'DA 4 EKSİK
Teknik direktör Okan Buruk'un ekibinde 4 eksik bulunuyor.
Kırmızı kart cezalısı Victor Nelsson'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech, Serge Aurier ve Tanguy Ndombele karşılaşmada forma giyemiyor.
UEFA kadrosuna dahil edilmeyen yeni transfer Derrick Köhn de kafilede yok.
CANLI ANLATIM
1' Maç başladı
8' Preciado'nun golüyle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti
16' Abdülkerim'in kafa vuruşuyla Galatasaray skoru eşitledi
22' Kerem Demirbay sarı kart gördü
24' Karşılaşmanın ikinci sarı kartı Berkan Kutlu'ya çıktı
38' Prag, Olatunji ile gole yaklaştı. Topu Muslera kurtardı
41' Prag'ın ağlara giden golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi
AVRUPA’DA 316. MAÇ
Sarı-kırmızılılar, Sparta Prag karşılaşmasıyla beraber Avrupa’da 316 karşılaşmasına çıktı.
Galatasaray oynadığı 315 karşılaşmada 113 karşılaşmada galip gelirken 118 kez rakiplerine mağlup oldu.
Oynanılan karşılaşmalarda Galatasaray, rakip fileleri 426 sarsarken kalesinde ise 468 gol gördü.
İLK 11'LER
Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Panak, Sorensen, Preciado, Laçi, Kairinen, Wiesner, Olatunji, Haraslin, Kuchta
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Uefa Avrupa Ligi
- Futbol
- Çekya
- Galatasaray