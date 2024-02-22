Galatasaray, tur için Sparta Prag karşısında (Canlı anlatım)

AVRUPA’DA 316. MAÇ



Sarı-kırmızılılar, Sparta Prag karşılaşmasıyla beraber Avrupa’da 316 karşılaşmasına çıktı.



Galatasaray oynadığı 315 karşılaşmada 113 karşılaşmada galip gelirken 118 kez rakiplerine mağlup oldu.



Oynanılan karşılaşmalarda Galatasaray, rakip fileleri 426 sarsarken kalesinde ise 468 gol gördü.

İLK 11'LER



Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Panak, Sorensen, Preciado, Laçi, Kairinen, Wiesner, Olatunji, Haraslin, Kuchta



Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem