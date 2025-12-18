Galatasaray Türkiye Kupası gruplarına galibiyetle başladı

Kupanın son sahibi yeni sezona başladı. Galatasaray, Türkiye Kupası'nın A Grubu'nun ilk haftasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Rams Park'taki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetti. Mücadele 1-0 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi. Sarı kırmızılılar grup aşamasına 3 puanla başlarken tek gol Ahmed Kutucu'dan geldi.

Sakatlıklar, Afrika Kupası'na gidenler ve cezalılar nedeniyle kadrosu daralan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda sonraki maçlarında Fethiyespor, İstanbulspor ve Alanyaspor ile karşılaşacak.

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü, çeyrek finale yükselecek.



MAÇ SONUCU: GALATASARAY 1 - BAŞAKŞEHİR 0



MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı



22' Sarı kırmızılı ekip Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 öne geçti



28' Sallai sarı kart gördü



40' Ahmed Kutucu'ya sarı kart çıktı



İKİNCİ DEVRE



46' Abdülkerim Bardakcı, Leroy Sane, İlkay Gündoğan kenara geldi, Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira oyuna dahil oldu



71' Yunus Akgün kenara gelirken genç oyuncu Gökdeniz maça dahil oldu



83' Ahmed Kutucu yerine Yusuf Demir maça dahil oldu



90' Maç sona erdi