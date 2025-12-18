Galatasaray Türkiye Kupası gruplarına galibiyetle başladı
18.12.2025 16:34
Son Güncelleme: 18.12.2025 22:32
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçına çıktı. Sarı Kırmızılılar, A Grubu'nda Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.
Kupanın son sahibi yeni sezona başladı. Galatasaray, Türkiye Kupası'nın A Grubu'nun ilk haftasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
Rams Park'taki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetti. Mücadele 1-0 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi. Sarı kırmızılılar grup aşamasına 3 puanla başlarken tek gol Ahmed Kutucu'dan geldi.
Sakatlıklar, Afrika Kupası'na gidenler ve cezalılar nedeniyle kadrosu daralan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda sonraki maçlarında Fethiyespor, İstanbulspor ve Alanyaspor ile karşılaşacak.
Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü, çeyrek finale yükselecek.
MAÇ SONUCU: GALATASARAY 1 - BAŞAKŞEHİR 0
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
22' Sarı kırmızılı ekip Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 öne geçti
28' Sallai sarı kart gördü
40' Ahmed Kutucu'ya sarı kart çıktı
İKİNCİ DEVRE
46' Abdülkerim Bardakcı, Leroy Sane, İlkay Gündoğan kenara geldi, Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira oyuna dahil oldu
71' Yunus Akgün kenara gelirken genç oyuncu Gökdeniz maça dahil oldu
83' Ahmed Kutucu yerine Yusuf Demir maça dahil oldu
90' Maç sona erdi
Sane Başakşehir maçında da forma giydi
SON MAÇIN 11'İNE GÖRE 6 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de son oynadıkları Hesap.com Antalyaspor maçının 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.
Okan Buruk, Antalyaspor maçında ilk 11'de görev alan Ismail Jakobs ile Victor Osimhen'den 2025 Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için yararlanamadı.
Ayrıca Antalyaspor'a karşı 11'de görev alan diğer oyunculardan Yunus Akgün, Torreira, Barış Alper Yılmaz ile Sanchez de Buruk'un tercihiyle bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.
Tecrübeli teknik adam, bu futbolcular yerine Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Gökdeniz Gürpüz, Sara, Ahmed Kutucu ve Icardi'yi sahaya sürdü.
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Gökdeniz, İlkay, Sara, Sane, Ahmed, Icardi
Başakşehir: Muhammed, Onur, Opoku, Hamza, Ömer Ali, Berat, Kaluzinski, Ivan, Shomurodov, Nuno Da Costa, Bertuğ