Galatasaray Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i konuk edecek (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i konuk edecek.



Tek maç eleme usulüne göre yapılacak maçta kazanan takım, yarı finalde MKE Ankaragücü ile eşleşecek.



Kupaya bu sezon 3. turdan başlayan Okan Buruk’un öğrencileri, sırasıyla Kastamonuspor, Ofspor, Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor’u saf dışı bıraktı.

Nef Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.



Galatasaray’da sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.



MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Muslera, Boey-Nelsson-Abdülkerim-Adekugbe, Midstjö-Torreira, Rashica-Mertens-Kerem, Icardi

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Aleksic, Berkay, Szysz, Figueiredo, Serdar

