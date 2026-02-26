Galatasaray turu geçti dev geliri kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u toplam 7-5'lik skorla eleyen Galatasaray adını son 16 takım arasına yazdırarak büyük bir gelirin sahibi oldu.

Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon direkt katılım sağlayan Galatasaray, ayak bastı parası olarak 18 milyon 620 bin euro elde etti.

Lig aşaması performansıyla 7 milyon euro kazanan sarı kırmızılı ekip, ligde elde ettiği dereceyle de 5 milyon 80 bin euronun daha sahibi oldu. Ayrıca yayın havuzundan ortalama 8 milyon 410 bin euro gelir alan Galatasaray’ın, UEFA katsayı gelirlerinden de kasasına 2 milyon 420 bin euro girdi.



11 MİLYON EURO DAHA KAZANDI

Son 16 play-off turunda olması nedeniyle 1 milyon euro kazanan Galatasaray son olarak bu turu da geçmeyi başardı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Juventus'u eleyerek 11 milyon euroluk ödülü almaya da hak kazandı. Böylece sarı-kırmızılı ekibin bu sezonki toplam geliri 53.5 milyon euroya ulaştı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki sonraki turların gelir kalemleri şöyle:

Çeyrek final: 12,5 milyon euro

Yarı final: 15 milyon euro

Final: 18,5 milyon euro

Şampiyonluk: 6,5 milyon euro