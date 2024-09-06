Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kadrosunda kimler var?

Halil Dervişoğlu, Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı ve Eyüp Aydın ise bildirilen oyuncular arasında yer almadı. Galatasaray'ın listesinde şu oyuncular bulunuyor:



Fernando Muslera, Ahmet Şen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Dries Mertens, Yusuf Demir, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi, Victor Osimhen