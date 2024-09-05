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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde mücadele edecek 22 kişilik geniş kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek , 22 kişilik geniş kadrosunu açıkladı.

İşte sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi kadrosu:

Kaleci: Fernando Muslera, Batuhan Şen, Günay Güvenç.

Defans: Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı.

Orta saha: Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Lucas Torreira.

Forvet: Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.

GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ

  • Tottenham (Ev)
  • Ajax (Deplasman)
  • PAOK (EV)
  • AZ Alkmaar (Deplasman)
  • Dinamo Kiev (EV)
  • Malmö (Deplasman)
  • Elfsborg (EV)
  • RFS (Deplasman)

Galatasaray maçları rövanşı olmamakla birlikte her takım birbiriyle birer kez karşı karşıya gelecek ve lig aşamasında toplamda 8 maç yapacak.

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