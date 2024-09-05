Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, 22 kişilik geniş kadrosunu açıkladı.

İşte sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi kadrosu:



Kaleci: Fernando Muslera, Batuhan Şen, Günay Güvenç.



Defans: Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı.

Orta saha: Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Lucas Torreira.



Forvet: Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.

GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ

Tottenham (Ev)

Ajax (Deplasman)

PAOK (EV)

AZ Alkmaar (Deplasman)

Dinamo Kiev (EV)

Malmö (Deplasman)

Elfsborg (EV)

RFS (Deplasman)

Galatasaray maçları rövanşı olmamakla birlikte her takım birbiriyle birer kez karşı karşıya gelecek ve lig aşamasında toplamda 8 maç yapacak.