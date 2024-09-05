Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, 22 kişilik geniş kadrosunu açıkladı.
İşte sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi kadrosu:
Kaleci: Fernando Muslera, Batuhan Şen, Günay Güvenç.
Defans: Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı.
Orta saha: Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Lucas Torreira.
Forvet: Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.
GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ
- Tottenham (Ev)
- Ajax (Deplasman)
- PAOK (EV)
- AZ Alkmaar (Deplasman)
- Dinamo Kiev (EV)
- Malmö (Deplasman)
- Elfsborg (EV)
- RFS (Deplasman)
Galatasaray maçları rövanşı olmamakla birlikte her takım birbiriyle birer kez karşı karşıya gelecek ve lig aşamasında toplamda 8 maç yapacak.
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