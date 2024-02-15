Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag karşısında (Canlı anlatım)

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Sparta Prag'ı konuk ediyor.
RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayan müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetiyor.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmeyi geçen takım, son 16 turuna yükselecek.
YENİ TRANSFERLER YOK
Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier, teknik heyet kararıyla maç kadrosuna alınmadı.
Diğer yeni transfer Derrick Köhn, Galatasaray'ın UEFA listesinde yer almaması sebebiyle forma giyemiyor.
Hakim Ziyech ise Fas Milli Takımı'nda geçirdiği sakatlık sebebiyle kadroda bulunmuyor.
CANLI ANLATIM
1' Mücadelede ilk düdük çaldı
6' Konuk ekip Birmancevic ile gole yaklaştı. Birmancevic'in vuruşunu Muslera kornere çıkardı.
19' Kerem Demirbay'ın golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti
32' Icardi'nin pasında sol çizgide topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, topu ceza sahasına gönderdi, ardından Mertens'in gelişine şutu auta gitti
40' Mertens'in frikiğini kaleci kurtardı
41' Karşılaşmanın ilk sarı kartı Prag takımından Laçi'ye çıktı
43' Birmancevic'in uzaktan şutu kale direğinin yanından auta gitti
45' Karşılaşmanın ilk yarısı tek golle sona erdi
İKİNCİ DEVRE
46' Mücadele başladı
47' Prag, Preciado ile skoru eşitledi
50' Mertens'in serbest vuruştan ortasında Icardi'nin kafa vuruşu üstten auta gidiyor
53' Icardi'nin karşı karşıya kaleye gönderdiği top direkten döndü
54' Galatasaray'da Kaan yerini Abdülkerim'e bıraktı
İLK 11
Galatasaray: Muslera, Kaan-Nelsson-Sanchez-Berkan, Torreira-Kerem D., Barış Alper-Mertens-Kerem A., Icardi
Sparta Prag: Vindahl, Krejci, Sorensen, Vitik, Rynes, Laçi, Kairinen, Preciado, Birmancevic, Karabec, Kuchta
5. KEZ KARŞI KARŞIYALAR
İki takım tarihinde 4 kez karşı karşıya geldi. Daha önce 1995 ve 1997 yıllarında oynanan mücadelelerin 2'sini Prag, 1'ini Galatasaray kazanırken 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
İÇ SAHADA 1 MAĞLUBİYET
Galatasaray, bu sezon iç sahadaki resmi maçlarda sadece 1 kez mağlup oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon taraftarı önünde çıktığı 13 Süper Lig müsabakası ile 2 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin tamamını kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında yaptığı 3 mücadeleyi de galip tamamlayan sarı-kırmızılılar grup aşamasındaki 3 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu mağlubiyeti Bayern Münih karşısında yaşadı.
C Grubu'nda İskoçya'nın Rangers, İspanya'nın Real Betis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Aris Limassol takımlarıyla mücadele eden Çekya temsilcisi, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sparta Prag, topladığı 10 puanla grubu ikinci sırada bitirerek play-off turuna kaldı.
İki takım arasındaki rövanş müsabakası 22 Şubat Perşembe günü Çekya'da yapılacak.
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