Galatasaray UEFA'ya kadrosunu bildirdi

Galatasaray, Zalgiris maçı öncesi UEFA'ya kadro bildirimini yaptı



Sarı-kırmızılı futbol takımında yeni sezon öncesi transfer edilen İspanyol oyuncu Angelino ile milli futbolcu Halil Dervişoğlu da 25 kişilik kadroya dahil edildi.



UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre, kadroda yer alan futbolcular şöyle:



Kaleci: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Berk Balaban.



Defans: Leo Dubois, Angelino, Mathias Ross, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey.



Orta saha: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan.



Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz.



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