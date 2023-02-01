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Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçın ilk 11'i...

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında yarın akşam sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Okan Buruk yönetiminde 13 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, Ümraniyespor karşısında kazandığı takdirde, kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu kıracak. Kritik mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu. Peki, Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçın ilk 11'i...

'de yarın akşam sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Süper Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan rekor için sahada olacak. Güzel bir form yakalayan sarı-kırmızılı ekip, Ümraniyespor'u yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Peki, Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Sackey, Epureanu, Lenjani, Kartal, Avounou, Oğuz, Geraldo, Bettaieb, Umut Nayir

GALATASARAY-ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 22. hafta müsabakasında yarın HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayacak.

Nef Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde çıktığı 20 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi.

Ümraniyespor ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgiyle 14 puan elde ederken 19 takımlı Süper Lig'de son sırada yer alıyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, 85 yıllık kulüp tarihinde Süper Lig'deki ilk sezonunu geçirirken takımlar ikinci kez karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında yapılan maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.

Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçın ilk 11'i... - 1

3 OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da HangiKredi Ümraniyespor müsabakası öncesinde 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Ümraniyespor karşılaşması öncesinde Galatasaray'da ayrıca sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçın ilk 11'i... - 2

GALATASARAY REKOR PEŞİNDE

Sarı-kırmızılı takım, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu kıracak.

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 10 Süper Lig ve 3 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesini kazanarak 13 maçlık seriye imza attı. Sarı-kırmızılılar, bu performansıyla Süper Lig'in profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959 sezonundan itibaren resmi maçlarda elde ettiği en uzun süreli galibiyet serisini egale etti.

Okan Buruk'un öğrencileri, Ümraniyespor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılması durumunda seriyi 14 maça taşıyacak ve kulüp tarihinin resmi maçlardaki en uzun galibiyet serisi rekorunu geliştirecek.

Sarı-kırmızılı ekip, resmi maçlardaki en uzun süreli galibiyet serisini, 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında 13 maçla yakalamıştı. 1987-1988 sezonunda Süper Lig'deki son 9 maçı ile Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasını kazanan sarı-kırmızılı takım, 1988-1989 sezonunda ise ligdeki ilk 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılmıştı.

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