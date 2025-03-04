Galatasaray-Unicaja basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu üçüncü hafta maçında İspanya temsilcisi Unicaja takımını konuk edecek. İki takım, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. Birer galibiyet alabilen takımlar, şimdi ise üçüncü kez rakip olacak. İşte, Galatasaray-Unicaja maçı hakkında bilgiler...



Galatasaray-Unicaja basketbol maçı, 5 Mart Çarşamba günü yapılacak.



Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.



Müsabaka, Tivibu Spor 2 kanalından canlı yayımlanacak.



TAKIMLAR BU ETABA NASIL GELDİ?



Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonda D Grubu'nu 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgiyle ikinci sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, play-inn oynama hakkı kazandı.



Üç maç üzerinden oynanan bu turda Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball ekibini 2-1'le geçen Galatasaray, adını son 16'ya yazdırdı.



Galatasaray, J Grubu'nda 2 maçta birer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Normal sezonda B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna gelen Unicaja ise grupta yaptığı 2 maçı da kazandı.

