Galatasaray-Unicaja basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Unicaja'yı ağırlayacak. Galatasaray, güçlü rakibine seyircisinin de desteğiyle ilk mağlubiyetini yaşatmaya çalışacak. Basketbolseverler de bu heyecan dolu müsabakanın ayrıntılarını merak ediyor. Peki, Galatasaray-Unicaja maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu üçüncü hafta maçında İspanya temsilcisi Unicaja takımını konuk edecek. İki takım, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. Birer galibiyet alabilen takımlar, şimdi ise üçüncü kez rakip olacak. İşte, Galatasaray-Unicaja maçı hakkında bilgiler...
Galatasaray-Unicaja basketbol maçı, 5 Mart Çarşamba günü yapılacak.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Müsabaka, Tivibu Spor 2 kanalından canlı yayımlanacak.
TAKIMLAR BU ETABA NASIL GELDİ?
Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonda D Grubu'nu 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgiyle ikinci sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, play-inn oynama hakkı kazandı.
Üç maç üzerinden oynanan bu turda Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball ekibini 2-1'le geçen Galatasaray, adını son 16'ya yazdırdı.
Galatasaray, J Grubu'nda 2 maçta birer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Normal sezonda B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna gelen Unicaja ise grupta yaptığı 2 maçı da kazandı.
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