Galatasaray, uzatmalara giden maçta Juventus'u eledi ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
25.02.2026 21:50
Son Güncelleme: 26.02.2026 01:56
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında uzatmalara giden maçta Juventus'u elemeyi başardı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında İtalya Ligi Serie A ekibi Juventus ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası Juventus'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve karşılaşma uzatmalara gitti.
Sarı-kırmızılılar, iki uzatma devresinin de sonunda golleri buldu ve skoru 3-2'ye getirdi.
Ev sahibi ekibin gollerini 37. dakikada penaltıdan Locatelli, 70. dakikada Gatti ve 82. dakikada McKennie kaydetti. Galatasaray'ın tur sayısı ise 105+1. dakikada Victor Osimhen ve 119. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte toplam skorda 7-5'lik üstünlük sağlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırdı. Juventus ise turnuvaya veda etti.
Galatasaraylı futbolcılar Mario Lemina ile Gabriel Sara'nın Juventus'tan Khephren Thuram ile mücadelesi.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
JUVENTUS 3-2 GALATASARAY
TUR SKORU: 5-7
1' Maç başladı.
10' Juventus gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Cambiaso'nun ortasına yükselen Koopmeiners'in kafa vuruşu üstten auta gitti.
11' Galatasaray gole çok yaklaştı! Jakobs'un kullandığı uzun taç atışını Abdülkerim Bardakçı aşırttı. Osimhen'in gelişine vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.
14' Galatasaray'da Victor Osimhen, McKennie'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
25' Juventus'ta Kelly, Sara'ya yaptığı faulün ardından sarı kartla cezalandırıldı.
31' Juventus'ta Kenan Yıldız, Sallai'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
35' Juventus penaltı kazandı... Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına gönderilen topa hareketlenen Thuram'a Torreira'nın yaptığı müdahale sonrası hakem, penaltı noktasını gösterdi.
37' Maalesef top ağlarda… Penaltıda topun başına geçen Locatelli, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skoru 1-0'a getirdi.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
47' KIRMIZI KART! Juventus 10 kişi! Ev sahibi ekipte Kelly, Barış Alper'e yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
49' VAR'DAN DİREKT KIRMIZI KART! Pozisyonu VAR monitöründe inceleyen hakem, Kelly'nin direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesine karar verdi.
60' Galatasaray'da Gabriel Sara, rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.
70' Juventus farkı 2'ye çıkardı... Sağ kanattan gelişen atakta Kalulu'nun ortasını arka direkte Gatti tamamladı ve skor 2-0 oldu.
79' Direk… Sol kanattan gelişen Juventus atağında ceza sahasına yapılan ortayı arka direkte Kenan Yıldız tamamlamak istedi, meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.
82' Maalesef top bir kez daha ağlarda... Galatasaray yarı sahasında serbest vuruş kazanan Juventus'ta ceza sahasına yapılan ortayı Gatti indirdi, McKennie tamamladı ve skor 3-0'a geldi.
Karşılaşmanın 90 dakikası sona erdi, müsabakada 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak.
91' İlk uzatma devresi başladı.
103' Galatasaray'da sakatlanan Torreira'nın yerine Singo oyuna dahil oldu.
105+1' GOOLL! Galatasaray golü buldu! Ceza sahası içinde müsait pozisyonda yer alan Victor Osimhen, düzgün bir vuruşla skoru 3-1'e getiren golü attı.
119' GOOLL! Galatasaray attı! Savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz, kaleciyi mağlup ederek skoru 3-2'ye getirdi.
Galatasaraylı futbolcular, maç öncesi takım halinde fotoğraf çektirdi.
GALATASARAY'IN LİG ETABI
Sarı-kırmızılılar, organizasyonun lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off etabına yükseldi.
ASLAN, NASIL TUR ATLAR?
Bu turun ilk maçında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde "Devler Ligi"nde son 16 takım arasına kalacak. Üç farklı mağlubiyette maç uzayacak, 4 veya daha farklı yenilgide ise Juventus turu geçecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk.
BURUK'TAN 6 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.
"Devler Ligi"nde 36 takımlı lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 10 puan alarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 20. olarak play-off turuna yükseldi.
Lig etabını 13 puanla 13. sırada bitiren Juventus da adını play-off turuna yazdırdı.
Yapılan kura çekiminde eşleşen iki takım, turun ilk ayağında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçı 5-2 kazandı.
Galatasaray, Allianz Stadı'ndaki rövanş maçına ise Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Noa Lang ve Victor Osimhen 11'i ile sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Sacha Boey, yer aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynadıkları TÜMOSAN Konyaspor müsabakasının ilk 11'inde 6 değişikliğe gitti.
Buruk, Konyaspor karşısında ilk 11'de şans verdiği Boey, Singo, Eren Elmalı, Yunus Akgün, Sane ve Icardi'yi yedek oturttu. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcular yerine Lang, Sanchez, Jakobs, Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen'i maça başlattı.
İLK MAÇA GÖRE TEK DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör Okan Buruk, Juventus'u 5-2 yendikleri ilk maçın 11'ine göre ise bu karşılaşmada 1 değişikliğe gitti.
Buruk, ilk maçta şans verdiği Yunus Akgün'ün yerine bu müsabakada Mario Lemina'yı tercih etti.
Milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'ta maça ilk 11'de başladı.
KENAN YILDIZ İLK 11'DE
İtalyan temsilcisinde Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giyen Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı.
Juventus'ta gösterdiği performansla dünya futbol kamuoyunun beğenisini toplayan Kenan, ilk maçta olduğu gibi rövanş karşılaşmasında da Galatasaray'a karşı mücadele etti.
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti.
JUVENTUS'TA 4 FARKLI İSİM
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında Como'ya 2-0 mağlup oldukları maçın 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.
Torino ekibi, karşılaşmaya Mattia Perin, Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly, Weston McKennie, Teun Koopmeiners, Manuel Locatelli, Khephren Thuram, Francisco Conceiçao, Jonathan David ve Kenan Yıldız 11'i ile başladı.
Spalletti, son oynadıkları Como maçında 11'de şans verdiği oyunculardan Andrea Cambiaso'yu sarı kart cezası nedeniyle kadroya almazken Michele Di Gregorio, Fabio Miretti ve Lois Openda'yı yedek oturttu.
Tecrübeli teknik adam, bu oyuncular yerine Perin, Conceiçao, Kalulu ve David'i ilk 11'de sahaya sürdü.
İLK 11'LER
Juventus: Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Conceiçao, David, Kenan Yıldız.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Barış, Lang, Osimhen.