Galatasaray, uzatmalara giden maçta Juventus'u eledi ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı

BURUK'TAN 6 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

"Devler Ligi"nde 36 takımlı lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 10 puan alarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 20. olarak play-off turuna yükseldi.

Lig etabını 13 puanla 13. sırada bitiren Juventus da adını play-off turuna yazdırdı.

Yapılan kura çekiminde eşleşen iki takım, turun ilk ayağında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçı 5-2 kazandı.

Galatasaray, Allianz Stadı'ndaki rövanş maçına ise Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Noa Lang ve Victor Osimhen 11'i ile sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Sacha Boey, yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynadıkları TÜMOSAN Konyaspor müsabakasının ilk 11'inde 6 değişikliğe gitti.

Buruk, Konyaspor karşısında ilk 11'de şans verdiği Boey, Singo, Eren Elmalı, Yunus Akgün, Sane ve Icardi'yi yedek oturttu. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcular yerine Lang, Sanchez, Jakobs, Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen'i maça başlattı.

İLK MAÇA GÖRE TEK DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Okan Buruk, Juventus'u 5-2 yendikleri ilk maçın 11'ine göre ise bu karşılaşmada 1 değişikliğe gitti.

Buruk, ilk maçta şans verdiği Yunus Akgün'ün yerine bu müsabakada Mario Lemina'yı tercih etti.