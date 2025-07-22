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Galatasaray ve Adana'nın ardından yeniden Süper Lig'de

Bir dönem Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen Nijeryalı golcü, yeniden Süper Lig'e geldi.

Galatasaray ve Adana'nın ardından yeniden Süper Lig'de

'in yeni ekibi Gençlerbirliği, Henry Onyekuru transferini resmen açıkladı.

Başkent ekibi, sağlık kontrolünden geçen Nijeryalı golcünün transferini "Şimdi Ankara zamanı" paylaşımıyla duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Al Fayha forması giyen 28 yaşındaki futbolcu, Suudi ekibi ile geçtiğimiz sezonun devre arasında yollarını ayırmıştı ve 6 aydır kulüpsüz durumdaydı.

Onyekuru daha önce ve Adana Demirspor formaları giymişti.

Galatasaray ve Adana'nın ardından yeniden Süper Lig'de - 1
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