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Galatasaray ve Beşiktaş ile anılıyordu: Lyon'dan transfer açıklaması

Olimpik Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, transferde adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Rayan Cherki ile Malick Fofana'nın devre arasında takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

Galatasaray ve Beşiktaş ile anılıyordu: Lyon'dan transfer açıklaması

Sezon sonuna borçlarını kapatmadığı takdirde küme düşürülecek Lyon'da gözler genç yıldızlara döndü.

Adı transferde ve ile anılan Rayan Cherki ve bir başka genç yıldız Malick Fofana için teknik direktör Pierre Sage'den açıklama geldi.

Sage yaptığı açıklamada, "Cherki ve Malick Fofana, ara transfer döneminde takımdan ayrılmayacak." diye konuştu.

19 yaşındaki Fofana, bu sezon Lyon formasıyla 16 resmi maçta 5 gol atıp, 2 asistlik katkı sağladı.

2003 doğumlu Cherki ise forma giydiği 12 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

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