Galatasaray ve Fenerbahçe maçları sonrası ülke puanında son durum

23.01.2026 11:14

Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Avrupa'da mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oynadığı maçların ardından ülke puanı değişti. İşte son durum...

 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçları sona erdi. Galatasaray, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 10 yaptı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bu sezon sahasında ilk kez yenildi. arı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu. 


Bu maçların ardından bu hafta sarı kırmızılı ekip ülke puanına katkı yapamadı. Fenerbahçe beraberlik sonrası 200 katkı sağladı.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1- İngiltere: 104.991

 

2- İtalya: 92.981

 

3- İspanya: 87.140

 

4- Almanya: 83.545

 

5- Fransa: 76.177

 

6- Hollanda: 66.429

 

7- Portekiz: 64.266

 

8- Belçika: 58.150

 

9- TÜRKİYE: 48.325

 

10- Çekya: 46.275

