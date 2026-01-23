Galatasaray ve Fenerbahçe maçları sonrası ülke puanında son durum
23.01.2026 11:14
Avrupa'da mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oynadığı maçların ardından ülke puanı değişti. İşte son durum...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçları sona erdi. Galatasaray, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 10 yaptı.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bu sezon sahasında ilk kez yenildi. arı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu.
Bu maçların ardından bu hafta sarı kırmızılı ekip ülke puanına katkı yapamadı. Fenerbahçe beraberlik sonrası 200 katkı sağladı.
ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1- İngiltere: 104.991
2- İtalya: 92.981
3- İspanya: 87.140
4- Almanya: 83.545
5- Fransa: 76.177
6- Hollanda: 66.429
7- Portekiz: 64.266
8- Belçika: 58.150
9- TÜRKİYE: 48.325
10- Çekya: 46.275
