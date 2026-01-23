Galatasaray ve Fenerbahçe maçları sonrası ülke puanında son durum

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçları sona erdi. Galatasaray, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 10 yaptı.



Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bu sezon sahasında ilk kez yenildi. arı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu.



Bu maçların ardından bu hafta sarı kırmızılı ekip ülke puanına katkı yapamadı. Fenerbahçe beraberlik sonrası 200 katkı sağladı.



ÜLKE PUANI SIRALAMASI



1- İngiltere: 104.991

2- İtalya: 92.981

3- İspanya: 87.140

4- Almanya: 83.545

5- Fransa: 76.177

6- Hollanda: 66.429

7- Portekiz: 64.266

8- Belçika: 58.150

9- TÜRKİYE: 48.325

10- Çekya: 46.275