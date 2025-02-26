Galatasaray ve Fenerbahçe tahmini: 3 puan farkla şampiyon

Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaştı.



RAMS Park'ta oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan çıkmadı. Taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılırken; Galatasaray 64, Fenerbahçe 58 puana yükseldi.



Dev derbi sonrası şampiyonluk yüzdeleri de güncellendi.

TAHMİNLER GÜNCELLENDİ



Avrupa liglerinde ekiplerin performanslarını analiz ederek şampiyon olacak ve küme düşecek takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, Süper Lig için tahminlerini güncelledi.

'3 PUAN FARKLA ŞAMPİYON'



Verilen yüzdelerde Galatasaray'ın sezonu şampiyon olarak tamamlayacağı belirtildi. Sarı - kırmızılıların ligi zirvede bitirmesine yüzde 76.5 ihtimal verildi. Ayrıca Galatasaray'ın 93 puanla sezonu kapatacağı ifade edildi.



Fenerbahçe'nin ise 90 puan toplayacağı ve 2024/25 sezonunu 2. sırada tamamlayacağı öngörüldü. Sarı - lacivertlilerin şampiyonluk yüzdesi ise 23.5 olarak verildi.