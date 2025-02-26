Galatasaray ve Fenerbahçe tahmini: 3 puan farkla şampiyon
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 0-0'lık beraberlikle sonuçlanan müsabaka sonrası şampiyonluk yüzdeleri de güncellendi.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaştı.
RAMS Park'ta oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan çıkmadı. Taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılırken; Galatasaray 64, Fenerbahçe 58 puana yükseldi.
Dev derbi sonrası şampiyonluk yüzdeleri de güncellendi.
TAHMİNLER GÜNCELLENDİ
Avrupa liglerinde ekiplerin performanslarını analiz ederek şampiyon olacak ve küme düşecek takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, Süper Lig için tahminlerini güncelledi.
'3 PUAN FARKLA ŞAMPİYON'
Verilen yüzdelerde Galatasaray'ın sezonu şampiyon olarak tamamlayacağı belirtildi. Sarı - kırmızılıların ligi zirvede bitirmesine yüzde 76.5 ihtimal verildi. Ayrıca Galatasaray'ın 93 puanla sezonu kapatacağı ifade edildi.
Fenerbahçe'nin ise 90 puan toplayacağı ve 2024/25 sezonunu 2. sırada tamamlayacağı öngörüldü. Sarı - lacivertlilerin şampiyonluk yüzdesi ise 23.5 olarak verildi.
GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ
Kasımpaşa (D)
Alanyaspor (D)
Antalyaspor
Beşiktaş (D)
BAY
Samsunspor (D)
Bodrum FK
Eyüpspor (D)
Sivasspor
Trabzonspor (D)
Kayserispor
Göztepe (D)
Başakşehir
FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ
Antalyaspor
BAY
Samsunspor
Bodrum FK (D)
Trabzonspor
Sivasspor (D)
Kayserispor
Gaziantep FK (D)
Beşiktaş
Başakşehir (D)
Eyüpspor
Hatayspor (D)
Konyaspor
İLK 5 TAHMİNİ
Galatasaray ve Fenerbahçe dışında herhangi bir takıma şampiyonluk yüzdesi verilmezken, Beşiktaş'ın 66 puanla 3, Samsunspor'un 62 puanla 4, Eyüpspor'un da 56 puanla 5. sırada yer alacağı tahmin edildi.
KÜME DÜŞECEK EKİPLER
Şampiyonluğun yanı sıra küme düşecek takımlarla ilgili de puan tahminleri yapıldı. Sivasspor'un 16, Bodrum FK'nın 17, Hatayspor'un 18, Adana Demirspor'un da 19. sırada yer alarak Süper Lig'e veda edeceği kaydedildi.
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