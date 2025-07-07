Galatasaray ve Fenerbahçe, Trabzonspor'un yıldızına talip

Kariyerinde 122 golü bulunan Simon Banza, Trabzonspor'da kiralık süresinin sona ermesinin ardından kulübü Braga'ya döndü.



Henüz takımının kampına katılmayan 28 yaşındaki golcü için Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası ortaya atıldı.



O Jogo'nun haberine göre; Banza'nın Türkiye'de kalması en olası seçenek olarak görülüyor. Haberde, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Banza için bir tranfer mücadelesinin başlayacağı kaydedildi.

Demokratik Kongolu futbolcunun, takımının Avusturya'daki hazırlık kampında yer almadığı ve önümüzdeki günlerde transferine dair görüşmelerin yoğunlaşmasının beklendiği belirtildi.

PERFORMANSI



Banza, bordo mavililerde çıktığı 37 maçta 22 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

Paul Onuachu'yu transfer eden Trabzonspor, Banza ile yollarını ayırmıştı.