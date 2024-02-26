Galatasaray ve Fenerbahçe'den art arda paylaşım

Galatasaray ve Fenerbahçe, Icardi'ye verilen men cezasının ardından sosyal medya platformu X üzerinden üst üste paylaşımlar yaptı.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray'da Mauro Icardi, MKE Ankaragücü karşılaşmasında tribünlere yaptığı hareketten dolayı PFDK'ya sevk edilmişti.
Sevkin ardından Tahkim Kurulu gün içerisinde Arjantinli golcüye 1 maç men ve 19 bin 500 Türk Lirası para cezası verildiğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı ekip bu karara itiraz etse de, TFF cezanın onandığını duyurdu ve Icardi'nin bu akşam oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında yer almayacağı anlaşıldı.
FENERBAHÇE'DEN TEPKİ
Tüm bu yaşananların ardından Fenerbahçe'den bir paylaşım yapıldı. Sarı-lacivertli ekip bu kararın ardından sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda "Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk,bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir.Bugün, sözün bittiği yerdeyiz!"" ifadeleriyle sert bir açıklama yayınladı.
GALATASARAY'DAN YANIT
Galatasaray ise Fenerbahçe'nin açıklamasına ithafen yaptığı paylaşımda "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı Şampiyonluğumuzla yeneceğiz!" ifadelerini kullandı.
Ayrıca sarı kırmızılı ekip yaptığı paylaşımda Fenerbahçe ve TFF'nin el ele olduğunu vurguladı.
Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı Şampiyonluğumuzla yeneceğiz! 🔥@Fenerbahce 🤝 @TFF_Org— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 26, 2024
🗣️Her zamankinden daha yüksek sesle #KONSANTRASYON! 💪 pic.twitter.com/TrBJ2HSmgS
FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'A CEVAP
Galatasaray'ın yaptığı paylaşımın ardından Fenerbahçe, "Tarihe kazılı, değişmeyen gerçekler! Saha içinde ve saha dışında, karanlık, derin lobilerinizle sonuna kadar savaşacağız!" ifadelerini kullandı.
Tarihe kazılı, değişmeyen gerçekler!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 26, 2024
Saha içinde ve saha dışında, karanlık, derin lobilerinizle sonuna kadar savaşacağız! @GalatasaraySK https://t.co/8PDQLcbBV8
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