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Galatasaray ve Fenerbahçe'den Hasan Arat'a tebrik mesajı

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkan seçilen Hasan Arat için Galatasaray ve Fenerbahçe Kulübü tebrik mesajı yayımladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'den Hasan Arat'a tebrik mesajı

’ın yeni başkanı bugün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda Hasan Arat oldu. Resmi sonuçların açıklanmasının ardından ve kulüpleri Hasan Arat için tebrik mesajı yayımladı. Kulüplerin mesajları şöyle:

Galatasaray: "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan seçilen Sayın Hasan Arat’ı kutlar, bu seçimin Türk sporu adına hayırlı olmasını dileriz."

Fenerbahçe: "Beşiktaş JK Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Sayın Hasan Arat’ı tebrik ediyor; kendisine ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına görevlerinde başarılar diliyoruz."

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