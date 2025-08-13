Galatasaray ve Fenerbahçe'den Süleyman Seba paylaşımı
Galatasaray ve Fenerbahçe, Süleyman Seba'yı andı.
Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, Beşiktaş'a futbolcu, yönetici ve başkan olarak hizmet veren kazandırdığı başarılarla camianın efsane isimleri arasına giren Süleyman Seba'yı, vefatının 11. yılında andı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün Onursal Başkanı Süleyman Seba’yı, vefatının 11. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ise, "Türk futbolunun sembol isimlerinden, Beşiktaş JK Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 11. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.
