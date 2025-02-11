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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi hakemleri açıklandı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi hakemleri açıklandı

UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında ve son 16 turuna kalmak için mücadele edecek. 

TEMSİLCİLERİMİZİN HAKEMLERİ BELLİ OLDU 

UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

AZ Alkmaar-Galatasaray maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Fenerbahçe ile  Anderlecht arasında oynanacak karşılaşmada ise Karadağlı Nikola Dabanovic düdük çalacak. 

AZ Alkmaar - Galatasaray mücadelesi 13 Şubat TSİ 23.00'da başlayacak.

Fenerbahçe - Anderlecht maçı ise 13 Şubat Perşembe günü TSİ 20.45'te oynanacak. 

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