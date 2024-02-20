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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Süper Kupa maçı nerede oynanacak?

Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Süper Kupa maçı nerede oynanacak?

ile arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak yaşanan krizin ardından ertelenen maçının nerede oynanacağı belli oldu.

Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağını duyurdu.

"ŞANLIURFA'YA HAYIRLI OLSUN"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çadırcı, "Süper Kupa maçı Şanlıurfa'ya hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Maçın 3 Nisan'da oynanması beklenirken, resmi duyuruyu Türkiye Federasyonu'nun yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması

Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması

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