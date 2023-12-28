Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Süper Kupa finali öncesi Riyad'da son durum

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçı için geri sayım başladı.

Yarın 20.45'te Suudi Arabistan'da oynanacak maç öncesi Riyad'a giden NTV Spor Müdürü Ali Emre Dedeoğlu karşılaşma öncesi son bilgileri aktardı.

RİYAD'DAN NOTLAR

Dedeoğlu Riyad'dan şu bilgileri verdi:



"Şehirde çok heyecanlı bir hava yok. Yerel halktan insanlara maçla ilgili sorular sorduk ve insanlar, "Maç mı varmış?" sorusu sorarken, kimi insanlar, 'Evet, takip ediyorum. Yarın gelmeyi düşünüyorum.' dedi.



Suudilerin ilgisi çok yüksek değil. Spor camiasının bildiği gibi son dönemde özellikle futbola hayli para harcıyorlar. Futbolu ülkeye entegre etmeye çalışıyorlar. İşleri de çok kolay değil. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema gibi isimler buraya geldi. Birçok yıldız çok yüksek paralara forma giyiyor. Ancak stadyumlarda çok yüksek seyirci sayısı yok.



Sabah saatlerinde 26 derece sıcaklık vardı. Güneş battı, hafif serin bir hava var. Yarın yağmur bekleniyor ama futbola elverişli bir ortam olacak gibi gözüküyor.



5 gün önceki derbi her iki takım için de öncelikliydi. Nitekim 0-0'lık sonuçla bitti. Kamuoyunu hayal kırıklığına uğratan bir derbi oldu. Bu maçta kupa var, bir kazanan olacak. Galatasaray'da Ziyech yok, ufak tefek rotasyon var. Fenerbahçe son antrenmanını burada yapacak. Galatasaray hazırlıklarını İstanbul'da tamamladı. Daha sakin bir atmosfer olabilir.



Stadın dolmasını temenni ediyoruz. Statlar çok dolmuyor ama burada ekstra teşvik olabilir. Riyad siyasi bir şehir. Kral burada, siyasiler burada. Toplu taşıma yok. 10 dakikada 1 insan görüyoruz. Yarın akşam 20.45 hava olarak iyi, gün olarak iyi, umarız stat dolar.



Cristiano Ronaldo'nun takımı da maçlarını burada oynuyor. Yarın akşam ilgili analiz edebileceğiz."