Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılıyordu: Kevin Danso'nun yeni adresi

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Fransa Ligue 1 takımı Lens’ten savunmacı Kevin Danso’yu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.



26 yaşındaki Avusturya milli takım oyuncusu, sezon sonuna kadar kiralık olarak takıma katılacak ve Tottenham, sözleşme gereği transferi kalıcı hale getirme zorunluluğuna sahip olacak.



İngiliz basını, transferin yaklaşık 25 milyon euro değerinde olduğunu bildirdi.

Adı transferde Galatasaray ve Fenerbahçe'yle de anılan Danso, sakatlıklarla boğuşan Tottenham'da forma giyecek.



Kuzey Londra ekibi, Pazar günü Premier League’de Brentford’a konuk olacak.