Galatasaray ve Göztepe taraftarları arasında kavga: 2 kişi bıçaklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde karşı karşıya gelen Galatasaray ve Göztepe taraftarlarının arasında kavga çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Süper Lig'de karşılaşacak olan Galatasaray ve Göztepe taraftar grubu Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Umurbey Kavşağı Terminal karşısındaki dinlenme tesisinde karşılaşınca şahıslar arasında önce sözlü atışma ardından bıçaklı sopalı birbirine girdi.

2 GALATASARAY TARAFTARI BIÇAKLANDI



Taraftarların birbirine girdiği kavgaya Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Olayda 2 Galatasaray taraftarı bıçaklandı. Yaralanan taraftarlar Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, çok sayıda taraftar gözaltına alındı. Tahkikat sürüyor.