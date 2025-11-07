Galatasaray ve Samsunspor kazandı, Fenerbahçe berabere kaldı: UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
07.11.2025 10:17
Son Güncelleme: 07.11.2025 11:00
Selim Başeğmezer
Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden takımlardan gelen 2 galibiyet, 1 beraberlik sonrası UEFA ülke puanı sıralaması şekillendi.
Bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, bu hafta yer aldıkları organizasyonlarda maça çıktı.
GALATASARAY KAZANDI
İlk olarak Şampiyonlar Ligi lig etabı 4. hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a karşı sahne alan Galatasaray, sahadan 3-0'lık zaferle ayrıldı.
SAMSUNSPOR DA RAKİBİNİ DEVİRDİ
Sonrasında ise UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor, Malta ekibi Hamrun ile kozlarını paylaştı. Kırmızı-beyazlılar, rakibini 3-0 mağlup etti.
FENERBAHÇE BERABERE KALDI
Son olarak Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
Bu sonuçların ardından 2 galibiyet - 1 beraberlik alan ve yenilgi yaşamayan Türk temsilcileri, UEFA ülke puanı sıralamasına da önemli katkıda bulundu. Sıralamada 9. olan Türkiye, 47.000 puan topladı.
ÇEKYA'YA DİKKAT
Türkiye'nin en yakın rakibi Çekya ise bu sezon Avrupa'da 4 takım ile mücadele ediyor. Bu ekipler arasında Slavia Prag, Arsenal'e 3-0 kaybetti. Plzen, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Sparta Prag da Rakow ile 0-0 berabere kalırken kazanan tek takım, Noah'ı 2-1 mağlup eden Sigma Olomouc oldu.
Sıralamada 10. basamakta yer alan Çekya ise 43.100 puan topladı.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1. İngiltere - 100.783
2. İtalya - 89.088
3. İspanya - 83.328
4. Almanya - 79.974
5. Fransa - 71.819
6. Hollanda - 64.033
7. Portekiz - 60.666
8. Belçika - 56.950
9. TÜRKİYE - 47.000
10. Çekya - 43.100