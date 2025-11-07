Galatasaray ve Samsunspor kazandı, Fenerbahçe berabere kaldı: UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden takımlardan gelen 2 galibiyet, 1 beraberlik sonrası UEFA ülke puanı sıralaması şekillendi.

Bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, bu hafta yer aldıkları organizasyonlarda maça çıktı.

GALATASARAY KAZANDI

İlk olarak Şampiyonlar Ligi lig etabı 4. hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a karşı sahne alan Galatasaray, sahadan 3-0'lık zaferle ayrıldı.

SAMSUNSPOR DA RAKİBİNİ DEVİRDİ

Sonrasında ise UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor, Malta ekibi Hamrun ile kozlarını paylaştı. Kırmızı-beyazlılar, rakibini 3-0 mağlup etti.

FENERBAHÇE BERABERE KALDI

Son olarak Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçların ardından 2 galibiyet - 1 beraberlik alan ve yenilgi yaşamayan Türk temsilcileri, UEFA ülke puanı sıralamasına da önemli katkıda bulundu. Sıralamada 9. olan Türkiye, 47.000 puan topladı.