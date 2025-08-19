Galatasaray ve Trabzonspor 2'de 2 yaptı: Beşiktaş son dakika golüyle kazanırken, Fenerbahçe kayıpla başladı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kazandı, Fenerbahçe İzmir'de 2 puan bıraktı.



Son şampiyon Galatasaray, Gaziantep'ten sonra Fatih Karagümrük'ü de 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

Sakatlık dönüşünden sonra ilk maçına çıkan kaptan Icardi'de açılışı golle yaptı.

GOL SON DAKİKA GELDİ



Avrupa mesaisi nedeniyle ilk hafta maçları ertelenen Beşiktaş ve Fenerbahçe ise ligin perdesini ikinci haftada açtı.

Siyah beyazlılar, Eyüpspor'u Rafa Silva'nın 90+6'daki son dakika golüyle 2-1 yendi.

FENERBAHÇE 2 PUAN KAYBETTİ



Fenerbahçe ise son dakikada 2 puan bıraktı.



Sarı lacivertliler, Talisca'nın 90+4'te penaltı kaçırdığı maçta Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.

Trabzonspor ise Kasımpaşa deplasmanında tek golle kazanarak 2'de 2 yapmayı başardı.



Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Fenerbahçe cumartesi günü Kocaelispor'u konuk edecek.



Galatasaray'ın pazar günü Kayserispor deplasmanına çıkacağı haftada, Konyaspor - Beşiktaş maçı ise ileri bir tarihe ertelendi.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU