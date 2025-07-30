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Galatasaray, Victor Osimhen'e kavuşuyor: Yıldız golcü sosyal medyadan paylaştı

Galatasaray'ın Napoli'den transfer ettiği Victor Osimhen için bekleyiş sona eriyor. Nijeryalı golcünün bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Osimhen'in yaptığı paylaşımlar Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray, Victor Osimhen'e kavuşuyor: Yıldız golcü sosyal medyadan paylaştı

, Türk futbol tarihine geçecek Victor Osimhen transferinde artık dakikaları sayıyor. Napoli ile uzun süren pazarlıklar sonucu anlaşma sağlandı.

OSIMHEN'İN ANLAŞMA ŞARTLARI

Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcü için Napoli'ye 40 milyon euro peşin ve 35 milyon euroyu 1 yıl içinde 2 eşit taksitle ödeyecek. Ayrıca Osimhen 2 yıl boyunca Serie A'ya dönemeyecek.

Galatasaray, Victor Osimhen'e kavuşuyor: Yıldız golcü sosyal medyadan paylaştı - 1

GECE YARISI PAYLAŞIM

Öte yandan Galatasaraylıların büyük bir heyecanla beklediği Victor Osimhen sosyal medya hesabından art arda yaptığı paylaşımlarla taraftarları heyecanlandırdı.

Önce logosu ve aslan görseli paylaşan Osimhen, daha sonra uçağa bindiği anları paylaştı. Bugün İstanbul'a iniş yapacak olan Victor Osimhen, perşembe günü sağlık kontrollerinden geçerek kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Galatasaray, Victor Osimhen'e kavuşuyor: Yıldız golcü sosyal medyadan paylaştı - 2

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