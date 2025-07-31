Galatasaray, Victor Osimhen'in maliyetini resmen açıkladı!

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in transferi konusunda, kulübü SSCN Napoli SPA ile anlaşmaya varılmıştır.

BONSERVİS BEDELİ



Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne net 75.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY



Ayrıca, yapılan anlaşma kapsamında futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10’u SSCN Napoli SPA’ya ödenecektir.

SÖZLEŞMESİ VE MAAŞI



Futbolcu ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 15.000.000 EUR garanti ücret, net 1.000.000 EUR tutarında sadakat primi ile 5.000.000 EUR tutarında imaj hakkı ücreti ödenecektir.