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Galatasaray, Victor Osimhen'in maliyetini resmen açıkladı!

Galatasaray, Victor Osimhen transferinin maliyetini resmen açıkladı.

Galatasaray, Victor Osimhen'in maliyetini resmen açıkladı!

Süper Lig'İn son şampiyonu 'da hareketli günler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz gün İstanbul'a gelen Victor Osimhen'in maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na resmen bildirdi.

Galatasaray, Victor Osimhen'in maliyetini resmen açıkladı! - 1

'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in transferi konusunda, kulübü SSCN Napoli SPA ile anlaşmaya varılmıştır.

BONSERVİS BEDELİ

Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne net 75.000.000 EUR bedeli ödenecektir.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Ayrıca, yapılan anlaşma kapsamında futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10’u SSCN Napoli SPA’ya ödenecektir.

SÖZLEŞMESİ VE MAAŞI

Futbolcu ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 15.000.000 EUR garanti ücret, net 1.000.000 EUR tutarında sadakat primi ile 5.000.000 EUR tutarında imaj hakkı ücreti ödenecektir.

Galatasaray, Victor Osimhen'in maliyetini resmen açıkladı! - 2

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon formasıyla 41 maça çıkan Nijeryalı yıldız, 37 gol - 8 asistlik bir performans sergilemişti.

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