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Galatasaray, Villarreal'e mağlup oldu. Tepkiler eşliğinde gelen yenilgi

08.08.2026 21:00

Son Güncelleme: 08.08.2026 22:58

Galatasaray, Villarreal'e mağlup oldu. Tepkiler eşliğinde gelen yenilgi
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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Galatasaray, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında konuk ettiği Villarreal'e yenildi. Taraftarlar, yönetime tepki gösterdi.

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında hazırlık maçında İspanya La Liga ekibi Villarreal ile karşı karşıya geldi.

 

RAMS Park'ta oynanan müsabaka, konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada penaltıdan Ayoze Perez ve 41. dakikada Mikautadze kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı ise 5. dakikada Victor Osimhen'den geldi.

 

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın 4. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

 

TARAFTARLARDAN TRANSFER TEPKİSİ

 

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın son bölümünde "Taraftar burada, transferlere nerede?" ve "Yönetim uyuma, transferler nerede?" tezahüratlarıyla yönetime tepki gösterdi.

 

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇLARI

 

Yeni sezon öncesi 5. hazırlık maçını yapan Galatasaray, birer galibiyet ve beraberlik ile 3 yenilgi yaşamış oldu.

 

İlk müsabakada İstanbul'da Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-1 yenen Galatasaray, sonrasında kamp için gittiği Avusturya'da İtalyan takımlarından Monza'ya 2-0 ve Venezia'ya ise 3-0 mağlup oldu.

 

Galatasaray, İstanbul'a döndüğü ilk hazırlık maçında sahasında Fransa temsilcisi Rennes ile 3-3 berabere kaldı.

 

Sarı-kırmızılılar son olarak Villarreal'e 2-1 yenilerek toplamda üçüncü mağlubiyetini almış oldu.

22:43
BARIŞ ALPER VURDU, DIŞARI GİTTİ
77. Dakika: Barış Alper'in vuruşu dışarıda. Ceza sahası içinde topla buluşan İlkay Gündoğan, hemen yanındaki Barış Alper Yılmaz'ı gördü. Milli futbolcunun şutu yandan auta gitti.
22:17
JANKAT, KARŞI KARŞIYA KURTARDI
50. Dakika: Jankat'tan kritik kurtarış. Villarreal'in gelişen organize atağında Mikautadze ile verkaç yapan Pepe'nin karşı karşıya vuruşu kaleci Jankat'tan döndü.
Anadolu Ajansı
22:10
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Galatasaray-Villarreal maçının ikinci devresi başladı. Günay'ın yerine kaleci Jankat oyunda.
Anadolu Ajansı
21:51
İLK DEVRE BİTTİ
Karşılaşmanın ilk yarısı Villarreal'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Anadolu Ajansı
21:45
SKOR 2-1 OLDU
41. Dakika: Villarreal bir kez daha önde. Sağ kanattan gelişen atakta Nicolas Pepe'nin içeri çevirdiği topu Mikautadze sert plase ile tamamladı ve skor 2-1'e geldi.
Anadolu Ajansı
21:23
GÜNAY KALESİNDE BAŞARILI
18. Dakika: Sol kanattan hızlı gelişen Villarreal atağında Moleiro'nun ceza sahasına girerek yaptığı vuruşu kaleci Günay kurtardı.
21:16
BARIŞ ALPER, NET FIRSATI KAÇIRDI
12. Dakika: Galatasaray gole çok yaklaştı. Leroy Sane'nin çalımlarla getirdiği topta ceza sahasına girerek çevirdiği topu Barış Alper Yılmaz kontrol etti. İki futbolcuyu oyundan düşüren Yılmaz'ın vuruşu kalecide kaldı.
Anadolu Ajansı
21:10
GALATASARAY HEMEN CEVAP VERDİ
5. Dakika: Galatasaray eşitliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta Eren Elmalı'nın ortasını kafasıyla tamamlayan Osimhen, skoru 1-1 yaptı.
Anadolu Ajansı
21:09
KIRMIZI KART
4. Dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kırmızı kartla ihraç edildi. Buruk, karşılaşmayı tribünden takip edecek.
Anadolu Ajansı
21:07
VILLARREAL ÖNE GEÇTİ
3. Dakika: Villarreal 1-0 önde. Penaltıda topun başına geçen Ayoze Perez, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skor 1-0'a geldi.
Anadolu Ajansı
21:06
PENALTI
2. Dakika: Villarreal penaltı kazandı. Ceza sahasına giren Pepe'nin çektiği topa müdahale etmek isteyen Lemina'nın elle müdahalesinin ardından hakem, penaltı noktasını gösterdi.
21:00
MAÇ BAŞLADI
Galatasaray-Villarreal karşılaşmasında ilk düdük geldi.
Anadolu Ajansı
20:15
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Sallai, Lemina, Jakobs, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Sane, Osimhen Villarreal: Junior, Mourino, Foyth, Veiga, Romero, Pepe, Santi, Gueye, Moleiro, Ayoze Perez, Mikautadze.
Anadolu Ajansı

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇLARI

 

Yeni sezon çalışmaları kapsamında 4 maç hazırlık yapan Galatasaray, birer galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşadı.

 

İlk müsabakada İstanbul'da Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-1 yenen Galatasaray, sonrasında kamp için gittiği Avusturya'da İtalyan takımlarından Monza'ya 2-0 ve Venezia'ya ise 3-0 mağlup oldu.

 

Galatasaray, son hazırlık maçında sahasında Fransa temsilcisi Rennes ile 3-3 berabere kaldı.

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