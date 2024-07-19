Galatasaray, Wendel transferinde son düzlükte: Bonservisi ortaya çıktı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Akşam'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların Zenit forması giyen Brezilyalı Wendel transferinde mutlu sona yakın olduğu öne sürüldü.

PAZARLIKLARLA 16 MİLYON EUROYA İNDİ

Zenit'in transferde kapıyı 20 milyon eurodan açtığı ve pazarlıklar sonrası bonuslarla birlikte 16 milyon euroya kadar indiği kaydedildi.

Her iki kulübün de transfere dair ufak pürüzleri konuştuğu ve kısa süre içerisinde anlaşmaya varacağı aktarıldı.

WENDEL'İN ZENİT PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla 35 maça çıkan Wendel, bu mücadelelerde 4 gol atıp, 10 asistlik performans sergiledi.

26 yaşındaki orta sahanın Rus ekibiyle 2027 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunuyor.