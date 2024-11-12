Galatasaray-Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Almanya'nın Wolfsburg ekibini konuk edecek. Grupta puanı bulunmayan iki takımdan Wolfsburg üçüncü, Galatasaray Petrol Ofisi ise dördüncü sırada yer alıyor.



Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Wolfsburg ile 13 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.



Müsabaka, DAZN Women’s Football YouTube kanalından canlı yayınlanacak.



İspanya Futbol Federasyonundan Olatz Rivera Olmedo'nun düdük çalacağı karşılaşmada Iragartze Fernandez Esesumaga ile Rocio Puente Pino yardımcı hakem olarak görev alacak.

