Galatasaray, yabancı hakem kararı sonrası harekete geçti: TFF'ye bildirdi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik mücadelede dünya çapında yabancı bir hakemin düdük çalacağı açıklandı.

HACIOSMANOĞLU'NDAN YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada, Bu maçı yönetecek çok hakem arkadaşlarımız var. Bu kararı alırken, kulüpler başvurursa alacağız dediler. Yönetim kurulundaki arkadaşlar, yetkiyi bana verdiler. Tartışmayı kesmek için ve hakem arkadaşlarımızı tartışılır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Salı günü yazışmalar yapacak, teyitleri alındı. Hakemin dünya çapında yabancı olacağını söyleyebilirim. Hakem atamalarını MHK yapıyor. Hafta sonu hakemi duyarsınız." diye konuştu.

GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ

Bu açıklamaların ardından Galatasaray tarafı ise yabancı hakemle ilgili çarpıcı bir hamle yaptığı öne sürüldü.

Sabah'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların TFF'ye derbiyi yöneteceği iddia edilen Slavko Vincic'i istemediklerini bildirdi.