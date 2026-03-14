Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu: "Bayram öncesi bayram hediyesi vermek istiyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, cezası nedeniyle RAMS Başakşehir karşılaşmasında yedek kulübesinde görev yapamadı. Buruk'un yerine yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu takımı yönetti.



Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, maç sonu değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:



"Önemli bir galibiyet aldık. Fenerbahçe'nin dün kaybetmesi bizim için maçın önemini biraz daha arttırdı. 7 puan farka nasıl ulaşırız, kazanarak ulaşırız. Rakip de ciddi bir rakipti. Çok önemli oyuncuları var, güçlü bir takım. Bu maçın öneminin artması bizim motivasyonumuzu etkilemedi, biz zaten tüm maçları kazanmak zorundayız.

“BAYRAM ÖNCESİ BAYRAM HEDİYESİ VERMEK İSTİYORUZ”



Liverpool maçına da çalışacağız. İlk maçta yaptıklarımızın tekrarı bize doğruyu getirecektir. Rakip de çalışacaktır, önlem alacaktır. O maç bizim için de önemli, onlar için de önemli. Avantaj bizde ve onu korumaya çalışacağız. Ülkemize bayram öncesi bayram hediyesi vermek istiyoruz."