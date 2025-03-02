Galatasaray Yardımcı Antrenörü Saraloğlu: Maçın başındaki pozisyon, bizim için şüphe uyandıran bir davranış

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu maçı değerlendirdi.

Saraloğlu, maçın hakemi Cihan Aydın'ın, Kasımpaşalı futbolcu Yasin Özcan'a ikinci sarı karttan kırmızı kartı göstermediğini ifade etti.

Saraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Maçı başında ikinci sarıdan kırmızı pozisyonu, bizim için şüphe uyandıran, mutlu etmeyen bir davranış. İlk yarıyı çok iyi oynadığımızı söyleyemeyiz. Rakibin atakları vardı. Muslera ve defansımız görevlerini yaptılar. Hem fırsat verdiler hem verdikleri fırsatları telafi ettiler. Net bir penaltı çalındı. Buradan attığımız golle ilk yarıyı bitirdik."



"İkinci yarı bizim için aslında maçı koparacak aksiyonlar oldu. Beraberlik golünden sonra ikinci golü bulduk. Oyun lehimize 3-2 devam ederken Lemina’nın sakatlığı söz konusu ediliyor; ama sakat değil. Ayağında ağrılar var. Kontrollü bir şekilde oynamak durumunda; çünkü önemli bir oyuncu. 3-2 öndeyken defansif özelliklere sahip bir oyuncuyu dışarı almak gibi bir hatamız olamaz. Onu doğru yorumlasınlar. Sadece kontrollü bir şekilde devam etmesini sağlamak için oyundan çıkmak istediğini gördük ve oyuncu değişikliği yaptık."

"100. GALİBİYETİ OKAN HOCAMIZA BIRAKTIK"



"Oyuna giren oyuncularımız da katkıda bulundular; ancak bazen son dakika gol yiyorsunuz, bazen son dakika golü atıyorsunuz. Maç 3-3 bitti diye karalar bağlamak çok doğru değil. Takımımız kafasını kaldırıp yoluna devam edecek güce ve potansiyele sahip. Sadece aşırı olmamakla birlikte hakemin beşinci dakikadaki o pozisyonda kartı vermemesi oyunun maalesef seyrini etkiledi. Geçen ay Hatay maçında da aynı hakem, aynı hatayı yapıp, benzer hataları yapıp puan kaybetmemize neden olmuştu. Çok beğendiğim bir hakem; ama kararlarını da bugün çok beğendiğimi söyleyemem."



"100. galibiyeti Okan Hocamıza bıraktık diyelim… Hocam takımın başında olacak gelecek hafta. 100. galibiyet ona yakışır."