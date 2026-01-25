Galatasaray, Yaser Asprilla transferinin ayrıntılarını açıkladı
25.01.2026 19:10
Galatasaray, İstanbul'a getirdiği hücum oyuncusu Yaser Asprilla'nın transferini resmen açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Karagümrük'ü 3-1 mağlup eden Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, İstanbul'a getirdiği hücum oyuncusu Yaser Asprilla'nın transferini KAP'a bildirdi.
SATIN ALMA OPSİYONLU BEDELSİZ KİRALIK
Galatasaray, Girona'da forma giyen Kolombiyalı futbolcuyu satın alma opsiyonlu bedelsiz kiralık olarak kadrosuna kattı.
Oyuncunun 1 milyon 200 bin euro maaş alacağı belirtilirken, satın alma opsiyonunun zorunlu olmadığı ifade edildi.
Galatasaray'ın açıklamasında şöyle denildi:
"Profesyonel futbolcu Yaser Esneyder Asprilla Martinez ve kulübü Girona Futbol Club SAD ile oyuncunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için bedelsiz geçici satın alma opsiyonlu transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır.
Futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 1.200.000 euro garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Yaser Asprilla, Galatasaray'da 22 numaralı formayı terletecek.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Girona formasıyla 17 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.