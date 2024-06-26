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Galatasaray, yeni forma sponsorunu duyurdu

Galatasaray, resmi forma sponsorluğu için PUMA ile iş birliği yapılacağını açıkladı. Sarı-kırmızılılar 28 Haziran Cuma günü imza töreni düzenleyecek.

Galatasaray, yeni forma sponsorunu duyurdu

, spor giyim markası PUMA ile yeni bir anlaşmaya imza atacaklarını duyurdu.

Sarı-kırmızılılar resmi forma sponsorluğunu içeren imza töreninin 28 Haziran Cuma günü Ai Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta gerçekleşeceğini açıkladı.

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