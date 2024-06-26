Galatasaray, yeni forma sponsorunu duyurdu

Galatasaray, spor giyim markası PUMA ile yeni bir anlaşmaya imza atacaklarını duyurdu.
Sarı-kırmızılılar resmi forma sponsorluğunu içeren imza töreninin 28 Haziran Cuma günü Ai Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta gerçekleşeceğini açıkladı.
Türk sporunun en seçkin ve köklü kulübü Galatasaray, dev spor giyim markası @PUMATurkiye ile yeni bir anlaşmaya imza atıyor. ✍️— #ŞampiyonGalatasaray 🏆 (@GalatasaraySK) June 26, 2024
Galatasaray ve PUMA arasında gerçekleştirilecek resmi forma sponsorluğu imza törenine ait detaylar için 👉 https://t.co/ocRiOT4szm pic.twitter.com/gCYHkatq5N
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