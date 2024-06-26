Galatasaray, yeni forma sponsorunu duyurdu

Galatasaray , spor giyim markası PUMA ile yeni bir anlaşmaya imza atacaklarını duyurdu.

Türk sporunun en seçkin ve köklü kulübü Galatasaray, dev spor giyim markası @PUMATurkiye ile yeni bir anlaşmaya imza atıyor. ✍️



Galatasaray ve PUMA arasında gerçekleştirilecek resmi forma sponsorluğu imza törenine ait detaylar için 👉 https://t.co/ocRiOT4szm pic.twitter.com/gCYHkatq5N