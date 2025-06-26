Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı: Yüzde 50 zamlandı!
Galatasaray, 2025-2026 sezonunda giyeceği iki formayı tanıttı.
Galatasaray, 2025-2026 sezonunda giyeceği parçalı ve beyaz formasını tanıttı ve satışa sundu.
Forma tanıtımında Mauro Icardi, Kaan Ayhan, Lemina ve Sanchez gibi yıldızlar yer aldı.
Sarı-kırmızılıların alternatif üçüncü forması ise daha sonra görücüye çıkacak.
YÜZDE 50 ZAMLANDI
Galatasaray, parçalı ve beyaz formalarının fiyatlarını 4 bin 499 TL olarak duyurdu. Geçen yıla göre yüzde 50 zam yapılmış oldu. Geçtiğimiz sezonun formaları 2 bin 999 TL'den satışa sunulmuştu.
GS Store'da satışa çıkan yeni formalar için 'Çocuk Forması' seçeneği de bulunuyor.
Çocuk formalarının fiyatları ise parçalı ve beyaz formalarda 3 bin 999 TL olarak açıklandı.
GALATASARAY FORMALARI BU VİDEO İLE DUYURDU
Beş yıldız coşkusunun ritmine kendini kaptır.— GSStore (@GSStore) June 26, 2025
Beş yıldızlı 2025/26 Galatasaray İç Saha ve Deplasman formaları, şimdi satışta.#YıldızlarınAltında @pumafootball pic.twitter.com/kFxWYGxOeZ
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