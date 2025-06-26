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Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı: Yüzde 50 zamlandı!

Galatasaray, 2025-2026 sezonunda giyeceği iki formayı tanıttı.

Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı: Yüzde 50 zamlandı!

Galatasaray, 2025-2026 sezonunda giyeceği parçalı ve beyaz formasını tanıttı ve satışa sundu. 

Forma tanıtımında Mauro Icardi, Kaan Ayhan, Lemina ve Sanchez gibi yıldızlar yer aldı.

Sarı-kırmızılıların alternatif üçüncü forması ise daha sonra görücüye çıkacak.

YÜZDE 50 ZAMLANDI

Galatasaray, parçalı ve beyaz formalarının fiyatlarını 4 bin 499 TL olarak duyurdu. Geçen yıla göre yüzde 50 zam yapılmış oldu. Geçtiğimiz sezonun formaları 2 bin 999 TL'den satışa sunulmuştu. 

Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı: Yüzde 50 zamlandı! - 1

GS Store'da satışa çıkan yeni formalar için 'Çocuk Forması' seçeneği de bulunuyor.

Çocuk formalarının fiyatları ise parçalı ve beyaz formalarda 3 bin 999 TL olarak açıklandı.

GALATASARAY FORMALARI BU VİDEO İLE DUYURDU

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