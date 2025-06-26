Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı: Yüzde 50 zamlandı!

Galatasaray, 2025-2026 sezonunda giyeceği parçalı ve beyaz formasını tanıttı ve satışa sundu.

Forma tanıtımında Mauro Icardi, Kaan Ayhan, Lemina ve Sanchez gibi yıldızlar yer aldı.



Sarı-kırmızılıların alternatif üçüncü forması ise daha sonra görücüye çıkacak.

YÜZDE 50 ZAMLANDI

Galatasaray, parçalı ve beyaz formalarının fiyatlarını 4 bin 499 TL olarak duyurdu. Geçen yıla göre yüzde 50 zam yapılmış oldu. Geçtiğimiz sezonun formaları 2 bin 999 TL'den satışa sunulmuştu.

