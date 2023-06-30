Galatasaray yeni sezon öncesi kasayı doldurdu

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın, son bir ayda kasası doldu taştı.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 1.2 milyar TL'ye yakın geliri garantileyen sarı-kırmızılılar, mali olarak nefes aldı ve başta Icardi olmak üzere transferlerin finansmanını hazırladı.



İŞTE GALATASARAY'IN SON DÖNEMDEKİ GELİRLERİ



Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, TFF'den başarı primi ve yayın gelirleri ile toplam 194 milyon TL aldı.



Yeni sezon kombineleri tükendi. Localar ve VIP koltuk satışlarıyla 40 bin barajına ulaşıldı. 400 milyon TL kazanıldı.



F.Bahçe derbisinde satışa çıkan yeni sezon formaları kapışıldı. GS Store'lar son dönemde 100 milyon TL'ye yakın rekor ciro yaptı.



Nantes'a satılan Mohamed'den 5 milyon 750 bin Euro geldi.



Sağlık sponsoru değişti ve yıllık 32 milyon TL'ye anlaşma imzalandı.



Formaya göğüs reklamı veren SIXT rent a car'ın, 50 milyon TL olan mevcut anlaşması 100 milyon TL'nin çok üzerinde gelir getirecek şekilde revize edildi.



Ali Sami Yen Spor Kompleksi için Kazakistan'da önemli inşaat yatırımlarında bulunan Rams Global ile el sıkışıldı. Aslantepe'ye ismini verecek Rams ile 5 yıllık anlaşma imzalandı. Rams Stadyumu, G.Saray'a her sezon 7.5 milyon euro kazandıracak.

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