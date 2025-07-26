Galatasaray, yeni sezon öncesi taraftarıyla buluşuyor
Galatasaray, yeni sezon önce RAMS Park'ta ilk sınavını verecek.
Galatasaray, hazırlık maçında Strasbourg ile karşı karşıya geliyor.
Galatasaray, Fransa'nın Strasbourg takımıyla bugün saat 21.00'de Rams Park’ta hazırlık maçında karşılaşacak.
Mücadele S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.
DİĞER MAÇLAR
Sarı kırmızılı ekip daha önce yaptığı hazırlık müsabakalarında Ümraniyespor'u 5-2, Admira Wacker'ı 2-1 ve Cagliari'yi de 3-1'lik skorlarla mağlup etti.
Galatasaray, bu maçın ardından 2 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de evinde Lazio ile mücadele edecek.
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