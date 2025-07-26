Galatasaray, yeni sezon öncesi taraftarıyla buluşuyor

Galatasaray, hazırlık maçında Strasbourg ile karşı karşıya geliyor.

Galatasaray, Fransa'nın Strasbourg takımıyla bugün saat 21.00'de Rams Park’ta hazırlık maçında karşılaşacak.

Mücadele S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

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Sarı kırmızılı ekip daha önce yaptığı hazırlık müsabakalarında Ümraniyespor'u 5-2, Admira Wacker'ı 2-1 ve Cagliari'yi de 3-1'lik skorlarla mağlup etti.

Galatasaray, bu maçın ardından 2 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de evinde Lazio ile mücadele edecek.

