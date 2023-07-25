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Galatasaray, yeni transferini Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti

Galatasaray, yeni transferi Cedric Bakambu'yu Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılı ekip bu akşam 2. ön eleme maçına Zalgiris karşısında çıkacak.

Galatasaray, yeni transferini Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti

, 2. ön eleme turunda oynayacağı Zalgiris Vilnius mücadelesi için UEFA'ya kadrosunu bildirmişti.

Sarı-kırmızılıların maçtan önce kadroya 2 oyuncu ekleyebilme hakkı bulunuyordu.

Bu hakkı kullanan Galatasaray, Cedric Bakambu'yu Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçına bu akşam Zalgiris Vilnius karşısında çıkıyor. Mücadele saat 19.00'da başlayacak ve S Sport Plus üzerinden canlı yayımlanacak.

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