Galatasaray, yeni transferini Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı Zalgiris Vilnius mücadelesi için UEFA'ya kadrosunu bildirmişti.
Sarı-kırmızılıların maçtan önce kadroya 2 oyuncu ekleyebilme hakkı bulunuyordu.
Bu hakkı kullanan Galatasaray, Cedric Bakambu'yu Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti.
Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçına bu akşam Zalgiris Vilnius karşısında çıkıyor. Mücadele saat 19.00'da başlayacak ve S Sport Plus üzerinden canlı yayımlanacak.
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