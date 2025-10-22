Galatasaray yenilmezliğini 30 maça çıkardı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray evinde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-1'lik skorla mağlup ederken, iç sahadaki yenilmezliğini de sürdürdü.

RAMS Park’ta son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre takımı Young Boys'a kaybeden Cimbom, bu maçın ardından Süper Lig'de 21, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2'şer olmak üzere yaptığı 30 resmi karşılaşmada 22 galibiyet, 8 beraberlik aldı.