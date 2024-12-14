Galatasaray yıldızlarına erken kavuşabilir: Barış Alper ve Osimhen ne zaman dönecek?
Galatasaray yıldızlarına beklenenden erken kavuşabilir. Barış Alper Yılmaz ve Osimhen için sağlık heyeti yoğun çaba harcıyor.
Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, yıldızlarını bekliyor.
İki futbolcunun Trabzonspor maçına yetişme ihtimali doğdu. Durumları son antrenmanda netlik kazanacak.
Risk tespit edilmezse Barış Alper Yılmaz ve Osimhen, maç kadrosuna yazılacak.
DERBİ NE ZAMAN?
Galatasaray ile Trabzonspor derbisi pazartesi günü 21'de karşılaşacak.
İki futbolcu sarı kırmızılıların 3-2 kazandığı Sivasspor maçında sakatlanmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Galatasaray
- Spor&Skor