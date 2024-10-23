Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'ndan Yunus Akgün tepkisi

Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Yunus Akgün'ün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine tepki gösterdi.



Hatipoğlu, Yunus Akgün ile ilgili algı yapıldığını söyşedi ve bu sevki ''siparişle sevk'' olarak değerlendirdi.

İbrahim Hatipoğlu, "Kamuoyunda derbi öncesi, sahada oynanması gereken bir maç öncesi, bizim en formda oyuncumuza böyle mesnetsiz ithamlarla iki gündür algı yapılması federasyonda karşılık bulmuş. Bu tam bir siparişle sevk! En çok üzüldüğümüz bu." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Yöneticisi, geçmişte Beşiktaş Yöneticisi Hüseyin Yücel'in ve futbolcuların görüntülerini örneklendirerek bu videoların şikayete tabi konular olmaması gerektiğini söyledi.



Hatipoğlu, "Hüseyin Yücel'in videosunu gördüm. O daha çirkin. Üzüldüm. Yöneticilerin bunları yapması çok garip. Yunus bir şey de söylemiyor, bunun altını çizmek lazım. Geçmişte oyuncuların videoları yayınlandı. Küfürlü tezahüratlara eşlik eden videolar vardı. Bunların hiçbiri sevk edilmedi. O zaman Beşiktaş yöneticisinin de sevk edilmesi gerekiyordu. Bunlar şikayete tabi konular olmamalı. Federasyonda bunların takibini yapan kurullar var. Bunlarla ilgili şikayetlerle bulunmak son derece yanlış olur." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'da Yunus Akgün, Antalyaspor galibiyetinden sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, taraftarların Beşiktaş'a yönelik hakaretamiz tezahüratının yer almasının ardından PFDK'ya sevk edilmişti.

Siyah-beyazlıların ise bu paylaşımın ardından TFF'ye başvuruda bulunduğu öne sürülmüştü.

DERBİDE OYNAYACAK MI?



Yunus Akgün'ün derbide oynayıp oynamayacağı PFDK'nın kararının ardından belli olacak.



Galatasaray-Beşiktaş derbisi 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

