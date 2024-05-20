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Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan kimdir?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından en çok konuşulan görüntülerden biri de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan arasındaki gerginlik oldu. İkilinin görüntüleri ardından Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan kimdir?

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan kimdir?

20 Kasım 1975 İstanbul doğumlu olan Eray Yazgan, Lisesi 126. devre mezunudur. Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü'nde tamamlamıştır. Henüz lise yıllarında turizm sektöründe yarı zamanlı olarak başladığı çalışma hayatına açıkhava reklamcılığında uzmanlaşarak devam etmiştir. 2000 yılında Kamera Reklam'da başladığı açıkhava reklam satış ve pazarlama kariyerine, News Outdoor'da yönetici olarak devam etmiş; 2007 - 2011 yılları arasında Ströer Kentvizyon'un Satış ve Operasyon Direktörlüğünü yürütmüştür.

Halen aktif olarak SAS Tanıtım ve Medya Hizmetleri A.Ş. ve Punica Medya ve Sportif Hizmetler AŞ'nin kurucusu ve sahibi olarak profesyonel hayatına devam etmekte olan Yazgan iyi derecede Fransızca bilmektedir.

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