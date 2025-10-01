Galatasaray Yönetimi, Liverpool maçı sonrası soyunma odasına indi: Prim sözü ve yapılan konuşma ortaya çıktı!
Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından yönetim, takımı kutlamak için soyunma odasına indi.
Galatasaray Yönetimi, Liverpool maçı sonrası soyunma odasına indi.
Futbolcuları tebrik eden Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu prim de açıkladı.
Takıma yeni bir söz verilirken Liverpool maçının geride kaldığı ve Beşiktaş maçına odaklanmaları gerektiğinin altı çizildi.
Galatasaraylı futbolcular, Liverpool maçı sonrası böyle sevinç yaşadı.
"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİNİZDE DE ÖDÜLÜNÜZÜ ALACAKSINIZ"
Yönetim, "Beşiktaş’ı yenip 8’de 8 yaptıktan sonra yine ödülünüzü alacaksınız. Bizi karşınıza yine böyle getiriniz." ifadelerini kullanarak futbolculara prim müjdesini vermiş oldu.
- Etiketler :
- Dursun Özbek
- Galatasaray
- Liverpool